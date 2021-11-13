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عضو «حقوق إنسان النواب» يطالب الوزارات بزيادة وعي الشباب بخطورة المخدرات

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عضو «حقوق إنسان النواب» يطالب الوزارات بزيادة وعي الشباب بخطورة المخدرات عضو «حقوق إنسان النواب» يطالب الوزارات بزيادة وعي الشباب بخطورة المخدرات

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قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن ملف الوعى من الملفات التي تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، لاهميته في خلق جيل قادر على بناء مستقبل مشرق، بالإضافة ليكون هؤلاء الشباب نافعين لوطنهم وأنفسهم من قبل، مطالباب مزيد من تضافر الجهود من قبل الوزارات المختلفة للعمل طوال الوقت على الوعى لدى الشباب.

وأضاف «سلطان» في تصريحات له اليوم السبت، أن الفترة الأخيرة ظهرت بعض المسميات الغريبة على المجتمع المصري بشأن بعض المواد السامة التي يستخدمها البعض كمخدر وكانت سببا في وفاة بعض الحالات، بالإضافة إلى أن هناك بعض الجرائم التي أُرتكبت تحت تأثير هذه المواد، مما يستوجب ضرورة توعية المجتمع بمخاطر هذه المواد التي تؤدى للوفاة وتفقد الشباب حماسهم في الحياة.

طالب بضرورة تدشين المزيد من حملات التوعية للشباب للتحذير من مخاطر هذه المواد، إلى جانب إلقاء المزيد من الضوء عليها من قبل وسائل الإعلام المختلفة، وتناول هذه القصص في الأعمال الفنية، ودور الأسرة في ذلك، وكيف تتعامل الأسرة التي لديها شباب في مراحل عمرية مختلفة، وان يكون هناك خط مباشر لدى وزارة التضامن لعلاج حالات الإدمان في مراكز مرخصة لضمان السرية وفى نفس الوقت عدم ترك الباب مفتوح أمام المراكز غير المرخصة التي كانت سببا في وفاة بعض الشباب الذين أرادوا الإقلاع عن هذه العادات السيئة.

وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان على أن ملف الرعاية والحماية الاجتماعية شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، مما يستوجب ضرورة الحفاظ على هذه المكاسب وتنميتها لخلق جيل واعي قادر على تحقيق خطة التنمية المستدامة التي وضعتها الدولة لصناعة مستقبل أفضل.

المصرى اليوم

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