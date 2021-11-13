بعد تقديم طلب إحاطة عنها..إلهام شاهين : «المومس الفاضلة» لا تحتوي ألفاظ أو مشاهد إباحية

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

قالت الفنانة إلهام شاهين أن مسرحية «المومس الفاضلة» التي أثير الإعلان عن تقديمها مجددا جدلا كبيرا، قدمتها سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب منذ 45 عاما على خشبة المسرح القومي «مسرح الدولة»، وحققت نجاحا كبيرا، وشاهدها الجمهور المصري ولم يثار حولها أي جدل وقتها.



وأضافت إلهام شاهين في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»، أنها متأكدة أن النائب الذي تقدم بطلب الإحاطة لم يقرأ الرواية التي كتبها الأديب العالمي جان بول سارتر، لأن الرواية في الأصل تتحدث عن العنصرية، ولا تحتوي على أي ألفاظ أو مشاهد إباحية، ولم يلفظها المجتمع المصري الذي يتحدث عنه حينما عرضت على مسرح الدولة، بل كانت نقلة نوعية كبيرة في حياة الفنانة الكبيرة سميحة أيوب.



وتابعت «إلهام» لـ«المصري اليوم: «جان بول سارتر هو أديب عالمي، وحينما زار مصر إستقبله الرئيس جمال عبدالناصر شخصيا، مع باقة من عمالقة الأدب في مصر وهم الأساتذة محمد حسنين هيكل ولطفي الخولي، توفيق الحكيم، نجيب محفوظ وانحنى إحتراما وتوقيرا للفنانة سميحة أيوب.

كان أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الثقافة، بشأن مسرحية «المومس الفاضلة»، أو «الساقطة الفاضلة» التي تعتزم الفنانة إلهام شاهين تقديمها على خشبة المسرح، مؤكدا: «طريقة التناول والمعالجة للمسرحية التي كتبها المفكر الفرنسي جان بول سارتر قبل أكثر من 75 عاما غير مناسبة للمجتمع والمصرى، بل ومن الممكن أن يطلق عليها فن إباحى».

وأوضح محسب أن «القوى الناعمة لها دور في نشر الوعى وتغيير ثقافة المجتمع، وذلك من خلال إلقاء الضوء على موضوعات هادفة والجميع مع حرية الفن وعدم وضع قيود عليه لعظيم دوره في المجتمع، ولكن في نفس الوقت يجب أن يتم تناول موضوعات هادفة، فعلى سبيل المثال هذه الأعمال ستدخل كل بيت، ويشاهدها أطفال، وهذا الاسم للعمل الفني والمضمون غير مناسب، وهناك العديد من الاختيارات في حال ضرورة تقديم هذا العمل الذي يتحدث عن العنصرية في إشارة دون ذكر هذه المصطلحات صراحة في مجتمعنا الشرقي».

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه «ليس معنى أن هذه الرواية لكاتب كبير أنها تتناسب مع ثقافة المجتمع المصرى، ففي الوقت الذي تحرص الدولة المصرية على بناء الإنسان المصرى وذلك من خلال الاهتمام بالنشء ومحاربة الأعمال المبتذلة، مثل هذه الأعمال يكون له مردود سلبى على المجتمع، وليس كل الاقتباس من الأدب الغربى يتماشى مع ثقافتنا ويجب إعادة النظر في هذه الأعمال، مع الأخذ بالأسباب ضرورة فتح آفاق جديدة للإبداع وتشجيع الكتاب المصريين لتناول موضوعات هادفة من داخل المجتمع المصرى».

وشدد عضو البرلمان على ضرورة «تشديد الرقابة على الأعمال الفنية خلال الفترة المقبلة، بما يضمن تحقيق التوازن بين ما يقدم من جرعة فنية وثقافة المجتمع، وهذا لا يعنى وضع قيود على الفن بقدر ما يعنى نقطة نظام لصالح تنشئة أجيال جديدة لديها وعى وثقافة مع ضرورة إحياء الفن المصري والهوية والثقافة المصرية».