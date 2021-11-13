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بث مباشرة.. شاهد مباراة الاهلي ومنية سمنود الودية

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بث مباشرة.. شاهد مباراة الاهلي ومنية سمنود الودية بث مباشرة.. شاهد مباراة الاهلي ومنية سمنود الودية

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يلتقي فريق الأهلي الأول لكرة القدم، نظيره منية سمنود، الأن في مباراة ودية في إطار التحضيرات الخاصة بالمرحة المقبلة التي يستهلها الأهلي بمواجهة المقاولون العرب في الجولة الرابعة لبطولة الدوري.

و أعلن موسيماني تشكيل الاهلي لمواجهة منية سمنود الودية المقرر لها ظهر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم 19 نوفمبر الجاري في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

مصطفى شوبير وحسين الشحات وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وعمار حمدي وأحمد عبدالقادر وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر وحسام حسن ووليد سليمان.

يذكر أن الأهلي يتصدر قمة الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط جمعها من الفوز في ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة، حيث بدأ مسيرته بالفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة، ثم على البنك الأهلي في الجولة الثانية بنتيجة بهدف نظيف، وفي الجولة الثالثة حقق الفوز على بنتيجة 5-3.

المصرى اليوم

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