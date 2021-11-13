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"المعدوس والسمك عند الهطولات".. قصة يرويها "أبو الجدائل" بطريقته

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"المعدوس والسمك عند الهطولات".. قصة يرويها "أبو الجدائل" بطريقته "المعدوس والسمك عند الهطولات".. قصة يرويها "أبو الجدائل" بطريقته
عادة قديمة يحافظ عليها للآن أبناء مدن الغربية مشمولة بالسلطات اللذيذة

روى الباحث والمهتم في "تاريخ جدة" خالد أبو الجدائل، قصة وجبة المعدوس عند نزول المطر على مدينة جدة.

وقال "الجدائل": "هذه العادة قديمة، والتي اعتاد المجتمع في مدن المنطقة الغربية صنعها؛ وهي وجبة الأرز بالعدس أو ما تسمى المعدوس".

وأوضح: "يتم وضع وعاء في سطح البيت لجمع قدر من ماء المطر أثناء هطوله، ثم يتم طبخ الأرز مع العدس بعد تنقيته وتنظيفه، بينما تقوم سيدة البيت بتجهيز السمك وتبهيره "بابازير السمك"".

وأضاف: "تقوم سيدة البيت بقلي السمك بزيت السمسم الذي يعطيه مذاقًا آخر، أو الأرز بالعدس يطبخ بوضع شيء من السمن البري عليه، أو طبخه كما كان يعرف بطريقة المشرمل أو مطفي، مع عمل سلطات متنوعة ألذها "سلطة الحمر"، وكما كانوا يقولون: محل ما يسري يمري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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