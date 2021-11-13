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وزير الدفاع الأميركي: واشنطن قادرة على نشر قوة ساحقة في الشرق الأوسط
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السبت 20 نوفمبر 2021 07:19 مساءً
توافق بين وزارتي الشؤون الإسلامية في السعودية وإندونيسيا لنشر الوسطية والتسامح
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السبت 20 نوفمبر 2021 07:19 مساءً
رئيس «الإسكندرية السينمائي» يتضامن مع هاني شاكر: «الجرائم نتيجة عشوائية الفن»
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السبت 20 نوفمبر 2021 07:11 مساءً
الترهوني ينتظم في مران الإسماعيلي
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السبت 20 نوفمبر 2021 07:11 مساءً
بلينكن: أمريكا لديها قلق عميق بشأن استقرار مالي
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السبت 20 نوفمبر 2021 07:10 مساءً
الجيزة : رفع حالة الطوارئ وانقطاع الكهرباء في مناطق محدودة
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السبت 20 نوفمبر 2021 07:10 مساءً
فريق عمل «المماليك» يفاجئ عايشة عثمان بـ«تورتة» عيد ميلادها
-
السبت 20 نوفمبر 2021 07:10 مساءً
محافظ كفر الشيخ يتفقد الشوارع أثناء هطول الأمطار
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السبت 20 نوفمبر 2021 07:10 مساءً
باستثناء الدراسات العليا.. تعليق الدراسة بجامعة بنها غدًا بسبب التقلبات الجوية
-
السبت 20 نوفمبر 2021 07:10 مساءً
عبدالحميد الدبيبة يوجه بتخصيص مناهج للغة الأمازيغية في كل مدارس ليبيا
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السبت 20 نوفمبر 2021 07:10 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
عمره 100سنة ولسة بيزرع وبيغني ..الحاج عبد الرحمن اتجوز 3 ودفن 12ابنا ولسة جوه القلب امل
فيديو
فيديو اليوم السابع
السبت 13 نوفمبر 2021 01:33 مساءً
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