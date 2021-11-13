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انطلاق الدورة الأولى من مبادرة «سكن ومودة» بأكاديمية الأوقاف (صور)

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انطلاق الدورة الأولى من مبادرة «سكن ومودة» بأكاديمية الأوقاف (صور) انطلاق الدورة الأولى من مبادرة «سكن ومودة» بأكاديمية الأوقاف (صور)

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انطلقت اليوم ،السبت، الدورة الأولى من مبادرة «سكن ومودة»، والتي تهدف إلى التثقيف العام بأهمية الاستقرار الأسري، وبث روح السكن والمودة بين أفرادها جميعًا، وذلك بأكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر؛ لإعداد المدربات بمبادرة «سكن ومودة» من الواعظات المعتمدات، وذلك لعدد ( 84 ) واعظة، وبمراعاة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

وفي كلمته في افتتاح الدورة الأولى رحب الدكتور خالد صلاح الدين ،وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد والقرآن الكريم، بالواعظات المتدربات، مؤكدًا على أهمية مبادرة «سكن ومودة» لما لها من أثر إيجابي على المجتمع، وأن هذه الدورة تهدف إلى الارتقاء بدور الواعظات في إرساء دعائم الأسرة المصرية، مبينا أن استقرار الأسرة سبيل لاستقرار المجتمع والوطن والدولة فأسرة مستقرة تعني دولة مستقرة قوية.
وفي محاضرته أكد الدكتور حسام الدين موافي، أستاذ أمراض الباطنة بكلية الطب جامعة القاهرة، على أهمية مثل هذه الدورات، مبيناً أن سبب استقرار الأسرة هو السكن والمودة وأن وزارة الأوقاف قد أحسنت الاختيار حين أطلقت على هذه المبادرة «سكن ومودة» .

وأكد موافي أن الحياة الأسرية تبنى أساسًا على المودة والرحمة وأنها سكن واستقرار، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ».

وأشار موافي إلى أن الأخلاق مقسمة كالأرزاق لذلك يجب أن نتنبه جيدًا عند بناء الأسرة وهو ما أكد عليه النبي (صلى الله عليه وسلم) في أحاديث كثيرة منها قوله (صلى الله عليه وسلم): «تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك»، وقوله (صلى الله عليه وسلم): «إذا أتاكُم من تَرضونَ خُلقهُ ودينهُ فزوّجوهُ، إلا تفعلوا تكنْ فتنةٌ في الأرضِ وفسادٌ عريضٌ»، فالأخلاق هي أساس الاختيار لبناء أسرة تنعم بالسكن والمودة والرحمة.

انطلاق الدورة الأولى من مبادرة "سكن ومودة" بأكاديمية الأوقاف
انطلاق الدورة الأولى من مبادرة "سكن ومودة" بأكاديمية الأوقاف
انطلاق الدورة الأولى من مبادرة "سكن ومودة" بأكاديمية الأوقاف
انطلاق الدورة الأولى من مبادرة "سكن ومودة" بأكاديمية الأوقاف

المصرى اليوم

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