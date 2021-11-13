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انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة العبور

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انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة العبور انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة العبور

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قررت نيابة العبور ندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة بحي الكرامة بمدينة العبور الجديدة والذي اسفر عن إصابة صاحب الشقة باختناق وتم نقلة للمستشفي وقيام شاب من الدور أسفل الشقة بإنقاذ طفل من الشقة محل الحريق بالطابق الخامس بالعقار.

وطلبت النيابة تحريات وملابسات الحادث واسبابة بعد ان كشفت معاينة الحماية المنية ان الحريق شب بسبب ماس كهربائي والإستعلام عن حالة المصاب في المستشفي لسؤاله وطلب تحريات المباحث.

فيما كلف جهاز مدينة العبور لجنة من الإدارة الهندسية بالجهاز بمعاينة العقار محل الحريق والتاكد من سلامته وعم تأثير الحريق عليه.

وتلقى محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بشقة سكنية بأحد العقارات بمنطقة حى الكرامة بالعبور الجديدة.

تم الدفع بسيارتى إطفاء، والسيطرة على النيران فيما تعرض مالك الشقة لحالة اختناق نتيجة الحريق، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم والخروج فور تقديم الخدمة الطبية له وبالمعاينة والفحص تبين أن الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائى بالميكرويف بمطبخ الشقة، وأتت النيران على بعض محتويات الشقة.

اظهر تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك يظهر فيه شاب ينقذ خلالة طفل رضيع من حريق نشب بأحد الشقق السكنية بالطابق الخامس بأحد العقارات بمنطقة حى الكرامة بالعبور الجديدة بمحافظة القليوبية وقد أظهر الفيديو تسلق الشاب بالطابق الرابع اسفل الطابق الذي نشب فيه الحريق من أحد الشبابيك بالعقار بالدور السفلى لمكان الحريق وقام بانقاذ الطفل.

المصرى اليوم

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