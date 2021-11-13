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فصل التيار الكهربائي عن مدينة حلايب بسبب السيول والأمطار الغزيرة

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فصل التيار الكهربائي عن مدينة حلايب بسبب السيول والأمطار الغزيرة فصل التيار الكهربائي عن مدينة حلايب بسبب السيول والأمطار الغزيرة

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قال اللواء عاطف وجدى السكرتير المساعد لمحافظة البحر الأحمر، أنه تم فصل التيار الكهربائي بالكامل عن مدينة حلايب جنوب المحافظة، بسبب السيول والأمطار الغزيرة التي تعرضت منذ الساعات الأولى اليوم السبت.

وأضاف «وجدي» أن فصل التيار إجراء احترازى حرصا وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين، مضيفا تم فصل التيار الكهربائي عن 20% من مدينة الشلاتين، وكذلك الإنارة العامة بمدينة مرسى علم. وأكد السكرتير العام المساعد، جميع الطرق الخارجية للمحافظة تعمل بصورة طبيعية فيما عدا تحويل جنوب مدينة سفاجا، بسبب نحر في الكيلو 30 جنوب المدينة..

فيما حذرت إدارة الأزمات بديوان عام محافظة البحر الأحمر، قائدي المركبات توخي الحذر أثناء القيادة بسبب الأمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا قد تصل لحد السيول على حلايب وشلاتين ومرسي علم، والطرق المؤدية من تلك المناطق إلى جنوب الصعيد.

المصرى اليوم

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