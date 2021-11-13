محافظ القاهرة يتفقد موقع عقار روض الفرج المنهار ويطالب بلجنة لفحص العقارات المجاورة

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عاين اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة موقع عقار روض الفرج المنهار والكائن رقم 10شارع سيدى الحلي ميدان السوق القديم خلف مسجد سيدي الحلي بحى روض الفرج، وطالب بتشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار وبيان مدى تأثرها من الإنهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور إنتهاء النيابة العامة من المعاينة .

وانتقل عبدالعال لموقع العقار المنهار وأشرف على عمليات الانقاذ مع تواجد كافة الاجهزة المعنية بموقع الحادث والاسعاف والحماية المدنية وقيادات المحافظة .

وكانت غرفة العمليات المركزية قد تلقت بلاغًا بانهيار عقار مكون من أرضي و4 طوابق حوائط حاملة وأسقف خرسانية وتم إخلاء العقارات المجاورة اخلائًا احترازيًا لحين انتهاء معاينة اللجنة الهندسية .