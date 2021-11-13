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رئيس "الأرصاد الجوية" سابقا يكشف موعد توقف السيول فى أسوان

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رئيس "الأرصاد الجوية" سابقا يكشف موعد توقف السيول فى أسوان رئيس "الأرصاد الجوية" سابقا يكشف موعد توقف السيول فى أسوان

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قال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية سابقا، إن فصل الخريف يعد من أفضل شهور السنة وسقوط أمطار غزيرة وصلت إلى حد السيول في أقصى جنوب البلاد والمناطق المحاطة بالجبال أمر متوقع خلال هذه الفترة وهو الأمر الذي نوهت عنه هيئة الأرصاد الجوية لتحذير المواطنين، إلا أن الأمر الغير طبيعى ارتفاع درجات الحرارة أثناء هطول الأمطار بغزارة ويرجع ذلك إلى التغيرات المناخية .

وكشف عبدالعال في تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» انحصار تساقط الأمطار اليوم على أقصى جنوب البلاد، وناشد المسئولين بغلق الطرق التي تطل على المخرات للحفاظ على الأرواح والمنشئات بجانب تطهير المخرات بشكل مستمر، والتواصل مع هيئة الأرصاد الجوية التي تحرص الاعلان عن حالة الجو والطقس على مختلف المناطق والمحافظات .

ونصح المواطنين بالابتعاد عن القيادة في الأماكن التي تقع بين الجبال في حال هطول الأمطار لأنه خلال لحظات يحدث سيول وقد يعرض حياته إلى الخطر، والعودة سريعا جانب الابتعاد عن مخرات السيول .

المصرى اليوم

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