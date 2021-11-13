الحجار يتألق.. ختام ناجح لمهرجان الموسيقى العربية الثلاثون بالاسكندرية

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أشعل الفنان الكبير على الحجار حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية الثلاثين والذي أقيمت حفلاته على مسرح مكتبة الإسكندرية. فيما تستمر فعاليات المهرجان حتى ١٥ من نوفمبر الجاري على مسارح دار الأوبرا المصرية .

وتألق الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو حازم القصبجي، في بداية الفاصل قدم الحجار التحية لجمهور الاسكندرية وبادله الجمهور التحية مرددين «نورت يا علي» .

ثم تغني بمجموعة مختارة من أعماله التي قدمها على مدار مشواره الفني الممتد والتي نجحت في تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة وتنوعت بين الوطنية والعاطفية بالاضافة إلى تترات المسلسلات منها المال والبنون، على قد ما حبينا، مش عابر سبيل بنت وولد، ماتمنعوش الصادقين، في قلب الليل، قولنا، زي الهوي، الليل وآخره، الليلة ليكي، كان احساسي،مغرم صبابة، ذئاب الجبل، اعذريني، من غير ما تتكلمي، يا رب، عارفة، مسألة مبدأ، تجيش نعيش، لما الشتا، بوابة الحلوانى، أم العشاق.

وبالفاصل الأول من الحفل قدمت الفنانة مي حسن مجموعة من أجمل أغاني زمن الفن الجميل منها القلب ولا العين.. كيفك أنت، الحب الجميل، شايف البحر، من حبي فيك يا جاري

ثم قدم الفنان اللبناني سعد رمضان الذي عبر عن سعادته بمشاركته بمهرجان الموسيقى العربية هذا العام وقدم باقة من أغنياته بالاضافة إلى روائع الطرب الأصيل وأختتم الحفل برائعة العندليب الاسمر عبدالحليم حافظ «بلاش عتاب».

يشار إلى أن مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الثلاثين الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر في الفترة من ١ إلى ١٥ نوفمبر يشارك به كوكبة متميزة من نجوم مصر والوطن العربي من ١٠ دول عربية: مصر،لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان.