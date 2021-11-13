ماجدة الرومى نجمة ختام مهرجان الموسيقى العربية الـ30

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تسلم الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة بحضور الدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا المصرية جوائز مسابقة الدكتورة رتيبة الحفنى للموسيقى والغناء والتى صاحبت فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 30 وذلك في الثامنة مساء الاثنين 15 نوفمبر على مسرح النافورة .

ثم تحيى النجمة ماجدة الرومى حفلاً بمصاحبة أوركسترا الاتحاد الفيلهارمونى بقيادة المايسترو نادر عباسى يتضمن مختارات من اعمالها الخاصة التي حققت قاعدة جماهيرية عريضة في كافة أنحاء الوطن العربى.

وفى السابعة مساء يقدم اوركسترا الانامل الصغيرة تدريب وقيادة المايسترو الدكتور راجي المقدم يتضمن مختارات من المؤلفات الموسيقية القديمة والمعاصرة.