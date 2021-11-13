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بينهم سيدة.. ضبط عصابة ارتكبت 9 سرقات دراجات نارية وتوك توك في الشرقية

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بينهم سيدة.. ضبط عصابة ارتكبت 9 سرقات دراجات نارية وتوك توك في الشرقية بينهم سيدة.. ضبط عصابة ارتكبت 9 سرقات دراجات نارية وتوك توك في الشرقية

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم السبت، من ضبط تشكيل عصابي بالشرقية تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية ومركبات التوك توك.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، قيام 5 أشخاص وربة منزل، لخمسة منهم معلومات جنائية، جميعهم مقيمون بنطاق محافظة الشرقية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية ومركبات «التوك توك» بأسلوب «قطع الدائرة الكهربائية».

بتقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، وضبطهم وبحوزتهم 2 فرد محلي وعدد من الطلقات وسلاح أبيض «مطواة»، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 9 وقائع بذات الأسلوب بدوائر مراكز وأقسام شرطة الزقازيق وبلبيس وثاني العاشر بالشرقية، وقويسنا بالمنوفية، والخانكة وطوخ وثان بنها بالقليوبية، ودير مواس بالمنيا.

وأضافوا ببيعهم المسروقات المستولى عليها لعملائهم «3 أشخاص» لاثنين منهم معلومات جنائية، تم ضبطهم وأرشدوا عن الدراجات النارية المستولى عليها.

المصرى اليوم

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