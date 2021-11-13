مصرع وإصابة 3 أشخاص في تصادم «موتوسيكل» و«أوتوبيس» و3 سيارات بالقيلوبية (صور)

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لقى شخص مصرعه وأصيب آخران في تصادم موتوسيكل وأتوبيس نقل عام، وتبع ذلك اصطدام 3 سيارات أخرى وتوقف الحركة المرورية على الطريق الزراعى السريع في نطاق مدينة قها بالقليوبية قرابة ساعة.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد امجد محفوظ مدير الادارة العامه لمرور القليوبية بالحادث، وانتقل على الفور المقدم حسام الحسينى رئيس مباحث قسم قها والمهندسة أمل فوزى رئيس المدينة ومعدات مجلس المدينه.

وتبين إصطدام موتسيكل بأوتوبيس نقل عام وإصطدام ٣ سيارات أخرى واسفر الحادث عن وفاة شخص واصابة آخران، وتم رفع أثار الحادث بواسطه معدات الحمله الميكانيكية بالوحده وتسيير حركه المرور بعد تعطلها قرابة ساعة وتم نقل المصابين والجثة إلى المستشفى وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تصادم قها

تصادم قها

تصادم قها

تصادم قها

تصادم قها

تصادم قها