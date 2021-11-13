إطلاق النسخة الأولى من الدوري السعودي لكرة القدم للسيدات.. بمشاركة 16 فريقًا

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ينطلق في الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري على مرحلتين

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، عن إطلاق النسخة الأولى من الدوري السعودي لكرة القدم للسيدات، في خطوة تأتي ضمن الخُطّة الزمنية التي وضعها الاتحاد في إطار برنامج دعم كرة القدم النسائية منذ عام 2017.

وسيُقام الدّوري الذي سينطلق في الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري على مرحلتين من خلال دوري المناطق في مرحلته الأولى بمشاركة 16 فريقًا، وستقام مبارياته في 3 مدن "الرياض، جدة، الدمام" بتواجد 6 فرق من كل منطقة "باستثناء الدمام أربعة فرق" للعب بنظام الدوري من دورين، على أن يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الرياض وجدة وأصحاب المركزين الأول والثاني في الدمام إلى بطولة المملكة النهائية المقرر إقامتها مطلع العام المقبل في مدينة جدة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، والتي ستقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

من جانبه أشار رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي ياسر المسحل، إلى أن هذا الإعلان يُعَد لحظة هامة في مسيرة الاتحاد، لافتًا إلى أن تدشين أول دوري رسمي في المملكة كان واحدًا من أهداف الاتحاد عند تدشين إدارة خاصة بكرة القدم النسائية.

وأضاف المسحل: "اليوم نعيش هذه اللحظة التي تحققت بفضلٍ من الله ثم الدعم اللا محدود من قيادتنا الرشيدة لجميع القطاعات وتحديدًا في قطاع كرة القدم".

وأوضح المسحل أنه تم الانتهاء من إعداد جميع اللوائح والأنظمة الخاصة بالدوري، مؤكدًا حرص الاتحاد على تطبيقها والالتزام بها؛ لما تمثله هذه النسخة من أهمية في مسار كرة القدم النسائية السعودية، متمنيًا التوفيق لجميع الفرق المشاركة في البطولة".

إلى ذلك تقدّمت عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي مدير إدارة الكرة النسائية لمياء بن بهيّان، بجزيل الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة على الدعم والاهتمام اللامحدود التي تحظى به كرة القدم النسائية.

وقالت بن بهيان: "لا يُمكِن وصف هذه اللحظة التي نعيشها اليوم من خلال تحول حلم الدوري السعودي للسيّدات إلى واقع، فنحن نحظى بدعمٍ لا محدود من قيادتنا الرشيدة، وعلى ضوء هذا الدعم نسير اليوم بخطى ثابتة وفق استراتيجية طموحة نتشارك فيها جميعًا الشغف والطموح والهمة للارتقاء بكرة القدم النسائية والوصول بها لأعلى المستويات".

وأضافت: "عمِلنا منذ اليوم الأول في إدارة كرة القدم النسائية التي بدأت بإشراف من أضواء العريفي، والتي بذلت جهدًا كبيرًا ومؤثرًا لإتمام خطوة تكوين أول دوري نسائي بشكلٍ خاص، ودعم كرة القدم النسائية بشكلٍ عام".

جديرٌ بالذكر أن الأندية الستة عشر المشاركة من المناطق الثلاث هي: التحدي، سما، الهمة، السهام الزرقاء واليمامة (الوسطى) - العاصفة، نسور جدة، اتحاد القوة، الكرة المشتعلة والليث الأبيض "الغربية" - شعلة الشرقية، المملكة النسائي، الواحة واتحاد النسور "الشرقية".