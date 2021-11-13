أخبار عاجلة

السعودية تسجل 34 إصابة ووفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة -
محلل فلسطيني: أبناء غزة يتحملون وزر «حماس».. وتخوفات من عدوى التصنيف الإرهابي في أوروبا -
وزير الأوقاف :ثقافة التسامح والسلام هي الأصل وما سواها خروج على الأصل..صور -
واشنطن تعدل العقوبات على سوريا -
السجن من 3 لـ10 سنوات لـ6 متهمين والبراءة لـ3 في «أحداث شرطة العدوة» -
رئيس تتارستان يزور غرفة جدة ويلتقي مجتمع الأعمال لبحث فرص الاستثمار -
استبعد "بايدن" حلفاء أمريكا من حضورها.. "قمة الديمقراطية" تثير استياء الصين وروسيا -
طواريء في الأهلي استعدادات لخروج انتخابات الجمعة بصورة مشرفة -
دقلو يؤكد دعم ومساندة حمدوك لإنجاح ما تبقى من الفترة الانتقالية -
مهرجان أعياد الطفولة بثقافة القصير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. فيديو اليوم السابع

انهيار عقار سكنى بروض الفرج ولجنة فنية لفحص المباني المجاورة

Print
مواضيع متعلقة
إنجليزى يفضل العلاج فى التأمين الصحى الجديد بمصر عن مستشفيات بلده.. اعرف قصته

إنجليزى يفضل العلاج فى التأمين الصحى الجديد بمصر عن مستشفيات بلده.. اعرف قصته

هاااام.. التعليم تعلن تفاصيل امتحانات الصف الرابع الابتدائى لشهر ديسمبر

هاااام.. التعليم تعلن تفاصيل امتحانات الصف الرابع الابتدائى لشهر ديسمبر

تصريحات نارية من الخطيب: زعلت على رمضان صبحى وما توقعتش أكون رئيس الأهلى وموسيمانى مكمل

تصريحات نارية من الخطيب: زعلت على رمضان صبحى وما توقعتش أكون رئيس الأهلى وموسيمانى مكمل

ياسمين الخيام ومحبى الشيخ الحصري يحيون ذكراه الـ 41

ياسمين الخيام ومحبى الشيخ الحصري يحيون ذكراه الـ 41