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السعودية تسجل 34 إصابة ووفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
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الأربعاء 24 نوفمبر 2021 07:30 مساءً
محلل فلسطيني: أبناء غزة يتحملون وزر «حماس».. وتخوفات من عدوى التصنيف الإرهابي في أوروبا
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الأربعاء 24 نوفمبر 2021 07:30 مساءً
وزير الأوقاف :ثقافة التسامح والسلام هي الأصل وما سواها خروج على الأصل..صور
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الأربعاء 24 نوفمبر 2021 07:30 مساءً
واشنطن تعدل العقوبات على سوريا
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الأربعاء 24 نوفمبر 2021 07:30 مساءً
السجن من 3 لـ10 سنوات لـ6 متهمين والبراءة لـ3 في «أحداث شرطة العدوة»
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الأربعاء 24 نوفمبر 2021 07:30 مساءً
رئيس تتارستان يزور غرفة جدة ويلتقي مجتمع الأعمال لبحث فرص الاستثمار
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الأربعاء 24 نوفمبر 2021 07:22 مساءً
استبعد "بايدن" حلفاء أمريكا من حضورها.. "قمة الديمقراطية" تثير استياء الصين وروسيا
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الأربعاء 24 نوفمبر 2021 07:22 مساءً
طواريء في الأهلي استعدادات لخروج انتخابات الجمعة بصورة مشرفة
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الأربعاء 24 نوفمبر 2021 07:14 مساءً
دقلو يؤكد دعم ومساندة حمدوك لإنجاح ما تبقى من الفترة الانتقالية
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الأربعاء 24 نوفمبر 2021 07:14 مساءً
مهرجان أعياد الطفولة بثقافة القصير
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الأربعاء 24 نوفمبر 2021 07:14 مساءً
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فيديو اليوم السابع
انهيار عقار سكنى بروض الفرج ولجنة فنية لفحص المباني المجاورة
فيديو
فيديو اليوم السابع
السبت 13 نوفمبر 2021 01:16 مساءً
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