ضبط صاحب شركة بتهمة النصب والاحتيال في الغردقة

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تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط صاحب شركة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بالغردقة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام صاحب شركة للزيوت الطبية ومستحضرات التجميل بممارسة نشاط غير مشروع في مجال بيع مستحضرات التجميل والزيوت الطبية مجهولة المصدر وغير مسجلة بالجهات المعنية وغير مسددة للضرائب المستحقة عليها وبيعها بأسعار باهظة من خلال شركته الكائنة بمدينة الغردقة بالمخالفة للقانون، وأنه يتخذ من الشركة الخاصة به مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى في تصنيع وبيع تلك المستحضرات المغشوشة والتى يضع عليها علامات تجارية لماركات عالمية معروفة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحر الأحمر والجهات المعنية تم استهداف الشركة، وبالتفتيش أمكن ضبط كميات من مستحضرات التجميل المغشوشة والزيوت الطبية مدون عليها علامات تجارية لعدة شركات ويتم بيعها بأسعار باهظة الثمن على أنها منتجات أصلية دون سداد الضرائب المستحقة عليها، وقدرت القيمة السوقية للمضبوطات بأكثر من 580 ألف جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.