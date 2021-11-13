أخبار عاجلة

رئيس «الإسكندرية السينمائي» يتضامن مع هاني شاكر: «الجرائم نتيجة عشوائية الفن» -
الترهوني ينتظم في مران الإسماعيلي -
بلينكن: أمريكا لديها قلق عميق بشأن استقرار مالي -
الجيزة : رفع حالة الطوارئ وانقطاع الكهرباء في مناطق محدودة -
فريق عمل «المماليك» يفاجئ عايشة عثمان بـ«تورتة» عيد ميلادها -
محافظ كفر الشيخ يتفقد الشوارع أثناء هطول الأمطار -
باستثناء الدراسات العليا.. تعليق الدراسة بجامعة بنها غدًا بسبب التقلبات الجوية -
عبدالحميد الدبيبة يوجه بتخصيص مناهج للغة الأمازيغية في كل مدارس ليبيا -
ضبط 25 قضية تموينية في أسوان -
كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة البنك الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ضبط صاحب شركة بتهمة النصب والاحتيال في الغردقة

Print
ضبط صاحب شركة بتهمة النصب والاحتيال في الغردقة ضبط صاحب شركة بتهمة النصب والاحتيال في الغردقة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط صاحب شركة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بالغردقة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام صاحب شركة للزيوت الطبية ومستحضرات التجميل بممارسة نشاط غير مشروع في مجال بيع مستحضرات التجميل والزيوت الطبية مجهولة المصدر وغير مسجلة بالجهات المعنية وغير مسددة للضرائب المستحقة عليها وبيعها بأسعار باهظة من خلال شركته الكائنة بمدينة الغردقة بالمخالفة للقانون، وأنه يتخذ من الشركة الخاصة به مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى في تصنيع وبيع تلك المستحضرات المغشوشة والتى يضع عليها علامات تجارية لماركات عالمية معروفة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحر الأحمر والجهات المعنية تم استهداف الشركة، وبالتفتيش أمكن ضبط كميات من مستحضرات التجميل المغشوشة والزيوت الطبية مدون عليها علامات تجارية لعدة شركات ويتم بيعها بأسعار باهظة الثمن على أنها منتجات أصلية دون سداد الضرائب المستحقة عليها، وقدرت القيمة السوقية للمضبوطات بأكثر من 580 ألف جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس «الإسكندرية السينمائي» يتضامن مع هاني شاكر: «الجرائم نتيجة عشوائية الفن»

رئيس «الإسكندرية السينمائي» يتضامن مع هاني شاكر: «الجرائم نتيجة عشوائية الفن»

الترهوني ينتظم في مران الإسماعيلي

الترهوني ينتظم في مران الإسماعيلي

بلينكن: أمريكا لديها قلق عميق بشأن استقرار مالي

بلينكن: أمريكا لديها قلق عميق بشأن استقرار مالي

الجيزة : رفع حالة الطوارئ وانقطاع الكهرباء في مناطق محدودة

الجيزة : رفع حالة الطوارئ وانقطاع الكهرباء في مناطق محدودة