احترف تصميم الألعاب الإلكترونية وبيعها «أون لاين».. ضبط متهم بالاتجار بالنقد في الإسكندرية

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ضبطت أجهزة الأمن، اليوم السبت، أحد الأشخاص بالإسكندرية، لممارسته الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية، بممارسة نشاط غير مشروع في التعامل بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بتصميم ألعاب إلكترونية وترويجها وبيعها «أون لاين» على مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقي قيمتها من عملائه بالخارج عن طريق إرسالهم تحويلات مالية بالعملات الأجنبية له عبر إحدى شركات تحويل الأموال، وعقب استلامها يقوم باستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي.