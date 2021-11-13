«السعدني» رئيسًا.. إعلان النتيجة النهائية لانتخابات نادى قضاة الإسكندرية (صور)

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أعلنت اللجنة المُشرفة على انتخابات نادي قضاة الإسكندرية، برئاسة المستشار موسى خليل، في ساعة مبكرة من صباح السبت، النتيجة النهائية لتشكيل مجلس الإدارة الجديد، والمكون من 15 مقعدًا، شاملًا مقعد القضاة المتقاعدين، والذي حصل عليه بالتزكية، المستشار يسري عبدالرحمن.

وفاز المستشار سعد السعدني، بمنصب رئاسة النادي لمدة 4 أعوام، فيما فاز المستشارين: ناصر فايز حسب النبي، وإمام الصيرفي، وهشام بهلول، بمقاعد المستشارين الـ3، وفاز بمقاعد رؤساء المحاكم والقضاة الـ5 كل من المستشارين: عمرو عرجاوي، وأحمد مهابة، ومحمد أنور عبدالمجيد، وأحمد خورشيد، والمعتز بالله هريدي.

وحصل كلٍ من: رامي حسن، -والذي حصل أعلى الأصوات في العملية الإنتخابية-، ومحمود فيصل خورشيد، وبدر الكومي، ومحمد حسن سيد أحمد، وأحمد عادل العليمي، بالمقاعد الـ5 المخصصة لرؤساء ووكلاء النيابة العامة.

وكانت اللجنة القضائية، أغلقت صناديق الاقتراع الساعة 6 مساءً وذلك في الانتخابات التي جرت على مدار 5 ساعات، فيما تمت أعمال فرز الأصوات، وسط إجراءات أمنية، واحترازية مشددة، لدرء انتشار فيروس كورونا المُستجد «كوفيد-19» بين الناخبين.

وبدأت عملية الاقتراع، عقب اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، بتسجيل الأسماء، حيث حضر 1700 قاضٍ، ومستشار، ورئيس محكمة، ووكيل نيابة، من المجموع العام لأعضاء النادي والبالغ 2000 عضوًا.

وأجريت الانتخابات وسط إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا المستجد، وإجراءات أمنية مشددة، لإتمام العملية الانتخابية بسهولة ويسر.

وتنافس في الانتخابات ٢٩ مرشحًا من المستشارين والقضاة ووكلاء النائب العام على ١٤ مقعدا بمجلس إدارة نادي القضاة بالإسكندرية وهي مقعد رئيس النادي و٣ مقاعد مستشارين و٥ مقاعد رؤساء محاكم وقضاة و5 مقاعد بالنيابة العامة.

واكتمل النصاب القانوني لانتخابات نادي القضاة بالإسكندرية، عقب صلاة الجمعة اليوم، وذلك بحضور أكثر من 1700 قاض ومستشار من المجموع العام للقضاة بالإسكندرية، للإدلاء بأصواتهم بـ 6 لجان انتخابية.

وشهدت العملية الانتخابية تنافس ق وى بين القوائم، بينهم قائمة المستشار محمد على إبراهيم وقائمة المستشار سعد السعدني، إلى جانب عدد من المستقلين أبرزهم المستشار عصام السمبخوتي على مقعد المستشارين ومعتز نوار على مقعد القضاة.

"السعدنى" رئيسا و" رامى" أعلى الأصوات .. اعلان النتيجة النهائية لانتخابات نادى قضاة الإسكندرية- صور

"السعدنى" رئيسا و" رامى" أعلى الأصوات .. اعلان النتيجة النهائية لانتخابات نادى قضاة الإسكندرية- صور

"السعدنى" رئيسا و" رامى" أعلى الأصوات .. اعلان النتيجة النهائية لانتخابات نادى قضاة الإسكندرية- صور

"السعدنى" رئيسا و" رامى" أعلى الأصوات .. اعلان النتيجة النهائية لانتخابات نادى قضاة الإسكندرية- صور

"السعدنى" رئيسا و" رامى" أعلى الأصوات .. اعلان النتيجة النهائية لانتخابات نادى قضاة الإسكندرية- صور

"السعدنى" رئيسا و" رامى" أعلى الأصوات .. اعلان النتيجة النهائية لانتخابات نادى قضاة الإسكندرية- صور

"السعدنى" رئيسا و" رامى" أعلى الأصوات .. اعلان النتيجة النهائية لانتخابات نادى قضاة الإسكندرية- صور