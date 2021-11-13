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إزالة 59 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة في المنيا

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إزالة 59 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة في المنيا إزالة 59 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة في المنيا

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قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مراكز المحافظة تواصل تنفيذ المرحلة الثالثة للموجه 18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح ، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

أوضح المحافظ، أن الوحدات المحلية أزالت يوم الخميس، 59 حالة تعدي بالبناء على أراضي أملاك الدولة على مساحة 1660 متر مربع، منها 6 حالات، على مساحة 640 متر مربع، بقري، البهنسا، وبني صامت، وحماضة، بمركز بنى مزار، وإزالة 10 حالات على مساحة 184 متر مربع بقرية حلوة، بمركز مطاي، وإزالة حالتي تعدي على مساحة 210 متر مربع بسمالوط شرق، وإزالة حالتي تعدي، بمساحة 20 متر مربع بمركز المنيا، وإزالة 39 حالة تعدى بمساحة 606 متر مربع، بمركز أبو قرقاص.

أكد المحافظ، على أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر ولن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة، مشيراً إلى أنه من أولويات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18 هي الإزالة الفورية لكافة التعديات على مجرى النيل والترع والمصارف المائية، والأراضي الزراعية، بجميع مراكز ومدن المحافظة.

المصرى اليوم

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