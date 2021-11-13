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عقار روض الفرج المنهار .. قرارات عاجلة من محافظ القاهرة بينها «لجنة هندسية»

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عقار روض الفرج المنهار .. قرارات عاجلة من محافظ القاهرة بينها «لجنة هندسية» عقار روض الفرج المنهار .. قرارات عاجلة من محافظ القاهرة بينها «لجنة هندسية»

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قرر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار رقم 10 شارع سيدى الحلي ميدان السوق القديم خلف مسجد سيدي الحلي بحى روض الفرج وبيان مدى تأثرها من الإنهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور إنتهاء النيابة العامة من المعاينة.

وانتقل محافظ القاهرة على الفور لموقع العقار المنهار وأشرف على عمليات الانقاذ مع تواجد كافة الاجهزة المعنية بموقع الحادث والاسعاف والحماية المدنية وقيادات المحافظة .

وكانت غرفة العمليات المركزية قد تلقت بلاغًا بانهيار عقار مكون من أرضي و4 طوابق حوائط حاملة وأسقف خرسانية وتم إخلاء العقارات المجاورة اخلائًا احترازيًا لحين انتهاء معاينة اللجنة الهندسية .

المصرى اليوم

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