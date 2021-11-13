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سقوط «نصاب الملابس» في الإسماعيلية

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سقوط «نصاب الملابس» في الإسماعيلية سقوط «نصاب الملابس» في الإسماعيلية

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تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بتهمة النصب على المواطنين بزعم توظيف أموالهم في تجارة الملابس بالإسماعيلية.

وتبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد المواطنين بالإسماعيلية و7 آخرين بقيام أحد الأشخاص بتلقيه مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم في مجال تجارة الملابس الجاهزة وقطع غيار السيارات مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه توقف عن إعطائهم الأرباح ورفض رد أصل المبالغ إليهم بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام أحد الأشخاص بممارسة النشاط الإجرامى، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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