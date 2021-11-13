أخبار عاجلة

رئيس «الإسكندرية السينمائي» يتضامن مع هاني شاكر: «الجرائم نتيجة عشوائية الفن» -
الترهوني ينتظم في مران الإسماعيلي -
بلينكن: أمريكا لديها قلق عميق بشأن استقرار مالي -
الجيزة : رفع حالة الطوارئ وانقطاع الكهرباء في مناطق محدودة -
فريق عمل «المماليك» يفاجئ عايشة عثمان بـ«تورتة» عيد ميلادها -
محافظ كفر الشيخ يتفقد الشوارع أثناء هطول الأمطار -
باستثناء الدراسات العليا.. تعليق الدراسة بجامعة بنها غدًا بسبب التقلبات الجوية -
عبدالحميد الدبيبة يوجه بتخصيص مناهج للغة الأمازيغية في كل مدارس ليبيا -
ضبط 25 قضية تموينية في أسوان -
كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة البنك الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

حملات لضبط المخالفات البيئية بـ4 محافظات

Print
حملات لضبط المخالفات البيئية بـ4 محافظات حملات لضبط المخالفات البيئية بـ4 محافظات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بحملات مكثفة بالتنسيق مع فروع الإدارة بمديريات أمن القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط السيارات التي تسبب انبعاثات وأدخنة ضارة بالبيئة والمخالفات الواقعة على مجرى نهر النيل.

وتمكنت الحملات من ضبط 461 سيارة ضُبط خلالها 204 سيارات ، 33 سيارة بنزين و171 سيارة سولار غير مطابقة بالمخالفة لقانون البيئة، بنطاق مديريات أمن القاهرة والجيزة والقليوبية.

كما تم ضبط 289 قضية على مجرى نهر النيل والمجارى المائية بنطاق مديريتى أمن والقاهرة والشرقية بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل والمجارى المائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس «الإسكندرية السينمائي» يتضامن مع هاني شاكر: «الجرائم نتيجة عشوائية الفن»

رئيس «الإسكندرية السينمائي» يتضامن مع هاني شاكر: «الجرائم نتيجة عشوائية الفن»

الترهوني ينتظم في مران الإسماعيلي

الترهوني ينتظم في مران الإسماعيلي

بلينكن: أمريكا لديها قلق عميق بشأن استقرار مالي

بلينكن: أمريكا لديها قلق عميق بشأن استقرار مالي

الجيزة : رفع حالة الطوارئ وانقطاع الكهرباء في مناطق محدودة

الجيزة : رفع حالة الطوارئ وانقطاع الكهرباء في مناطق محدودة