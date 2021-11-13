حملات لضبط المخالفات البيئية بـ4 محافظات

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شنت قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بحملات مكثفة بالتنسيق مع فروع الإدارة بمديريات أمن القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط السيارات التي تسبب انبعاثات وأدخنة ضارة بالبيئة والمخالفات الواقعة على مجرى نهر النيل.

وتمكنت الحملات من ضبط 461 سيارة ضُبط خلالها 204 سيارات ، 33 سيارة بنزين و171 سيارة سولار غير مطابقة بالمخالفة لقانون البيئة، بنطاق مديريات أمن القاهرة والجيزة والقليوبية.

كما تم ضبط 289 قضية على مجرى نهر النيل والمجارى المائية بنطاق مديريتى أمن والقاهرة والشرقية بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل والمجارى المائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.