ضبط موظف بنك سابق بتهمة الاحتيال الإلكتروني على العملاء

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تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط موظف سابق بأحد البنوك بتهمة الاحتيال الإلكتروني، والاستيلاء على بيانات الائتمان لعملاء البنك.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام موظف سابق بأحد البنوك بممارسة نشاط إجرامى تخصص في الاحتيال الالكترونى والاستيلاء على بيانات بطاقات الائتمان لعملاء البنوك، وذلك بالاتفاق مع عدد من قراصنة الإنترنت «الهاكرز» الموجودين خارج البلاد، والذين يقومون بإرسال مبالغ مالية مسروقة من بطاقات ائتمانية لعدة بنوك أجنبية، وذلك لتمكينه من إجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكترونى ومنها إحدى الشركات لتقسيط الأجهزة الإلكترونية، ومن خلال ذلك تمكن من شراء أجهزة إلكترونية وهواتف محمولة بنظام التقسيط وسداد الأقساط بموجب البطاقات الأجنبية المسروقة، حيث يقوم بتسييل تلك المبالغ ويتقاسمها معهم عبر المحافظ الإلكترونية المشتركة بينهم حيث وصلت حصيلة تلك العمليات إلى 500 ألف جنيه مصرى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمحل إقامته، وبحوزته 8 هواتف محمولة و3 أجهزة لاب توب وإكسسوارات هواتف محمولة و8 بطاقات دفع إلكترونى منسوبة لعدة بنوك والمربوطة على حسابات بنكية باسم المتهم والمُستخدمة في إيداع المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى وبطاقة تقسيط ائتمانية باسم المتهم و4 شهادات مفردات مرتب مزورة منسوب صدورها لإحدى الشركات الخاصة والمقدمة لمسؤولي إحدى الشركات للحصول على بطاقة التقسيط الائتمانية.

وبفحص الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلى المضبوطة بحوزته تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.

وبمواجهته اعترف بممارسته النشاط الإجرامى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.