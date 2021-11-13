متحف الأقصر: «حتحور» يفوز بقطعة شهر نوفمبر بأعلى نسبة تصويت من الجمهور

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أعلن متحف الأقصر للفن المصري القديم عن فوز القطعة رقم (1) كقطعة شهر نوفمبر 2021م بأعلى نسبة تصويت بعد تنافسها مع ٣ قطع أخريات.

والقطعة الفائزة تمثل الإلهه حتحور والتي جعلها أصحابها تارة في صورة بقرة وتارة في صورة امرأة لها أذنا بقرة أو على رأسها قرنان، وكانت عندهم رمز الأمومة البارة.

وفي اسمها حتحور أي بيت حور أو ملاذ حور ما يشير إلى ذلك.. ووفقا للقصص الفرعونية، فهي التي أوت حورس ابن إيزيس وأرضعته وحمته. فغدت بذلك أما له وللطبيعة كافة باعتبارها رمزًا إلى السماء ثم جعلوها راعية للموتى وأسكنوا روحها ما يزرع عند قبورهم من شجر الجميز، وتعتبر حتحور من أشهر الألهة المؤنثة في مصر القديمة ففي الأزمنة المبكرة كانت حتحور أو هاتور كما يكتبها اليونانيون ترمز فقط إلى الجزء التي تصورة أو أظهرة أقدم أشكال إلهة الشمس حورس وكان ملكوتها يقع شرق السماء ولكن بعد مدة أصبحت ترمز لكل السماء ..

وغدت حتحور إلهة الحب مع احتفاظها الدائم بالجانب العنيف في شخصيتها، وترجع الجذور الأولى للربة «حتحور» إلى عبادة وتقديس البقرة الوحشية منذ ما قبل وبداية، وعثر على هذا التمثال في خبيئة معبدالأقصر عام 1989.. ويتكون التمثال من حجر الديوريت- دولة حديثة الأرتفاع: 154 سم، ويصور الربه حتحور في صورة مثالية فهي تظهر كسيدة شابة تلبس تاجاً يتكون من قرني بقرة يحيطان بقرص الشمس وقد وضع التاج فوق شعر مستعار تتدلى خصلات شعرها على الكتفين والظهر.

وترتدي حتحور ثوباً طويلاً محبوكاً على جسدها يصل إلى ما فوق القدمين كما تمسك في يدها اليمني علامة عنخ رمز الحياة الأبدية ووفقاً للنص المنقوش على العرش فإن هذا التمثال كان قد كرسة أمنحتب الثالث لمعبدالأقصر وعلى الحافتين الأماميتين للكرسي على جانبي الساقين يوجد سطران متشابهان من الكتابة الهيروغليفية يتضمن كل منها اسم الإلهة حتحور الموجودة في معبدالأقصر واسم الملك أمنحتب الثالث ( نب – ماعت – رع ) الذي تم صنع التمثال في عهده ويوجد خلف الظهر عامود رأسي بقمة مستديرة ليس عليه كتابة .