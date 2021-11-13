أخبار عاجلة

رئيس «الإسكندرية السينمائي» يتضامن مع هاني شاكر: «الجرائم نتيجة عشوائية الفن» -
الترهوني ينتظم في مران الإسماعيلي -
بلينكن: أمريكا لديها قلق عميق بشأن استقرار مالي -
الجيزة : رفع حالة الطوارئ وانقطاع الكهرباء في مناطق محدودة -
فريق عمل «المماليك» يفاجئ عايشة عثمان بـ«تورتة» عيد ميلادها -
محافظ كفر الشيخ يتفقد الشوارع أثناء هطول الأمطار -
باستثناء الدراسات العليا.. تعليق الدراسة بجامعة بنها غدًا بسبب التقلبات الجوية -
عبدالحميد الدبيبة يوجه بتخصيص مناهج للغة الأمازيغية في كل مدارس ليبيا -
ضبط 25 قضية تموينية في أسوان -
كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة البنك الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إغلاق 5 منشآت وضبط وتحرير 239 مخالفة للتدابير الصحية في الشرقية

Print
إغلاق 5 منشآت وضبط وتحرير 239 مخالفة للتدابير الصحية في الشرقية إغلاق 5 منشآت وضبط وتحرير 239 مخالفة للتدابير الصحية في الشرقية
نفّذت أمانة المنطقة خلال الأيام الثلاثة الماضية 3889 جولة رقابية على الأسواق

إغلاق 5 منشآت وضبط وتحرير 239 مخالفة للتدابير الصحية في الشرقية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأيام الثلاثة الماضية، 3889 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق 5 منشآت مخالفة، وضبط وتحرير 239 مخالفة للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا.

وأكّدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، والاشتراطات البلدية، مع تشديدها على التقيد بالأنظمة الوقائية، لرفع وتعزيز المستويين التوعوي والرقابي بتلك المنشآت، إضافة إلى تفعيل مبادرة "ممتثل" في جميع مدن المنطقة ومحافظاتها، داعيةً الجميع إلى الإبلاغ عن أيّ مخالفاتٍ يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزير الدفاع الأميركي: واشنطن قادرة على نشر قوة ساحقة في الشرق الأوسط

وزير الدفاع الأميركي: واشنطن قادرة على نشر قوة ساحقة في الشرق الأوسط

توافق بين وزارتي الشؤون الإسلامية في السعودية وإندونيسيا لنشر الوسطية والتسامح

توافق بين وزارتي الشؤون الإسلامية في السعودية وإندونيسيا لنشر الوسطية والتسامح

الشباب والفيصلي "سلبية" النتيجة والمستوى.. طارت الصدارة

الشباب والفيصلي "سلبية" النتيجة والمستوى.. طارت الصدارة

الجيش اليمني ينتزع مثلث العدين الاستراتيجي من الحوثيين في الحديدة

الجيش اليمني ينتزع مثلث العدين الاستراتيجي من الحوثيين في الحديدة