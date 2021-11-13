السعودية تسمح باستيراد الكافيار والمأكولات البحرية الأوكرانية بهذا الموعد

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العهدة على دائرة الأغذية في "كييف".. ورئيسها: مزيد من الفرص للمصدّرين

تبدأ السعودية في فتح أبوابها لاستيراد المأكولات البحرية والكافيار الأسود من أوكرانيا، وذلك ابتداءً من أول ديسمبر المقبل؛ وفقاً لإعلان دائرة سلامة الأغذية وحماية المستهلك الأوكرانية.

وأشارت الإدارة إلى أن الأطراف المختصة في البلدين اتفقتا على نموذج شهادة لتسليم صادرات منتجات الحيوانات المائية (الكافيار، المحار.. إلخ)، منشؤها أوكرانيا، وقالت إن نموذج الشهادة سيدخل حيز التنفيذ في الأول من ديسمبر 2021.

ووفقاً لرئيس دائرة سلامة الأغذية وحماية المستهلك، فلاديسلافا ماجالتسكا؛ فإن سوق المملكة العربية السعودية مهم للغاية بالنسبة لأوكرانيا، كل عام، سيحصل المصدّرون الأوكرانيون على مزيدٍ من الفرص في سوق المملكة الضخم.