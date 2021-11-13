إزالة بناء مخالف أمام البوابة الحربية لمطار الأقصر

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شدد العميد طارق لطفي رئيس المدينة على رؤساء الأحياء بتكثيف المرور الدائم وضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء وإزالتها في المهد، وتكثيف المتابعات الميدانية الدورية لعدم الشروع في اي أعمال بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

واوضح رئيس مدينة الأقصر أنه أثناء المرور اليومي بمقر منطقة المطار للمرور على أعمال البناء ، تلاحظ وجود بناء مخالف بدون ترخيص من السلطة المختصة، عبارة عن أسوار بمسطح 120 م بناحية منشأة العماري نجع عوض الله الشرقي أمام البوابة الحربية لمطار الأقصر.

وتمت الإزالة في المهد حتى مستوي سطح الأرض واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف.

شارك في الحملة مسؤولي ومشرفى الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الأقصر ورجال حي المطار.