رغم العداوة التاريخية.. إيان رايت ينهال بكلمات المديح على نجم تشيلسي

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أشاد إيان رايت أسطورة أرسنال الإنجليزي السابق بظهير تشيلسي ريس جيمس لأدائه الرائع خلال مُنافسات هذا الموسم.

ويعتقد رايت أن ريس جيمس يبقي ظهير ليفربول ترينت ألكسندر أرنولد خارج فريق إنجلترا بسبب أدائه المثالي مع النادي والمنتخب.

صنع ريس جيمس الهدف الأول لإنجلترا وساعد فريق جاريث ساوثجيت في الحفاظ على شباكه نظيفة في فوزه 5-0 على ألبانيا. سجل اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا أربعة أهداف وقدم أربعة تمريرات حاسمة في 12 مباراة في جميع المسابقات مع تشيلسي هذا الموسم.

ونال إيان رايت المديح على الظهير الإنجليزي لتقدمه على مدار العامين الماضيين. تفوق ريس جيمس على نجم ليفربول ترينت ألكسندر أرنولد في السباق ليصبح الظهير الأيمن الأول لمنتخب إنجلترا.

وقال إيان رايت في تصريحات إلى شبكة «سكاي سبورتس» البريطانية: «إنه يُبقي لاعبًا مثل ترينت ألكسندر-أرنولد بعيدًا، وهو نفسه لاعب رائع. لديه كل شيء. لديه القدرة والقوة على التقدم بالكرة، وهو قتالي للغاية، إنه لاعب رائع».

أصبح ريس جيمس بلا شك لاعبًا أساسيًا في تشيلسي هذا الموسم وهو حاليًا أحد أفضل اللاعبين في تشكيلة توماس توخيل. لعب اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا دورًا محوريًا في فوز تشيلسي بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بالإضافة إلى فوزه الأخير بكأس السوبر الأوروبي.

سجل ريس جيمس أربعة أهداف وقدم أربعة تمريرات حاسمة في ثماني مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي هذا الموسم.

ويتواجد البلوز حاليًا في صدارة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن جمع 26 نقطة في أول 11 مباراة بالدوري. ويتقدمون بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.