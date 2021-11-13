بالأرقام.. هولندا تبحث عن تكرار الفوز أمام الجبل الأسود

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يستعد منتخب الجبل الأسود لمواجهة من العيار الثقيل أمام هولندا على ملعب بودجوريتشا سيتي، وذلك في المباراة التي ستقام بين الفريقين، في إطار تصفيات كأس العالم 2022.

وسيدخل الجبل الأسود هذه المباراة بعد الخسارة 2-0 أمام منتخب النرويج في آخر مباراة لها. ضمنت ثنائية محمد اليونوسي الثلاثة نقاط للنرويج.

من ناحية أخرى، فازت هولندا على جبل طارق 6-0 في آخر مباراة لها. ضمنت ثنائية مهاجم برشلونة ممفيس ديباي وأهداف من قلب دفاع ليفربول فيرجيل فان ديك والظهير الأيمن لإنتر ميلان دينزل دومفريز وجناح فياريال أرنو دانجوما ودونييل مالين مهاجم بوروسيا دورتموند الفوز للطواحين بقيادة لويس فان خال.

وعين مدرب الجبل الأسود ميودراج رادولوفيتش فريقًا قويًا. تم الإعلان عن كل من حارس مرمى برمنغهام سيتي ماتيا ساركيتش ، ومدافع أتلتيكو مدريد ستيفان سافيتش ، والظهير الأيمن لاتسيو آدم ماروسيتش ، وجناح روبن كازان سيد هاكسابانوفيتش ، ومهاجم هيرتا برلين ستيفان يوفيتش.

وسيعتمد الجبل الأسود على نجوم مثل ستيفان سافيتش لاعب أتليتكو مدريد وستيفان يوفيتش لاعب هرتا برلين، ويتمتع يوفيتش على وجه الخصوص، بخبرة كبيرة، حيث مثل مانشستر سيتي وإنتر ميلان في الماضي.

من ناحية أخرى، تبدو هولندا واثقة ومهيمنة تحت إدارة الشخصية الكاريزمية لويس فان خال. ممفيس ديباي هو نجم الفريق، بالإضافة إلى تواجد فيرجيل فان ديك وجورجينيو فينالدوم.

قد يكون هناك بداية محتملة لحارس مرمى فرايبورج مارك فليكن.

الجبل الأسود ضد هولندا وجهًا لوجه:

لقد واجه البلدان بعضهما البعض مرة واحدة من قبل. كان ذلك في وقت سابق من هذا العام، عندما فازت هولندا على الجبل الأسود 4-0.

ثنائية ميمفيس ديباي نجم برشلونة وهدفان من لاعب وسط باريس سان جيرمان جورجينيو فينالدوم ومهاجم بي إس في أيندهوفن كودي جاكبو منحت الفوز للطواحين.