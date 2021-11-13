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موعد مباراة والجابون في تصفيات والقنوات الناقلة

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موعد مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة موعد مباراة والجابون في تصفيات والقنوات الناقلة

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حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق نتيجة مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم ضد نظيره أنجولا في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الجمعة 12-11-2021 ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة السادسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات قطر 2022.

بهذه النتيجة يكون منتخب مصر تأهل إلى المرحلة النهائية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، دون النظر لنتيجة مباراته القادمة أمام الجابون المقرر لها الثلاثاء المقبل، بعدما ضمن صدارة المجموعة لوصوله إلى النقطة 11 ويبتعد عن أقرب منافسيه بـ 4 نقاط وهو منتخب الجابون برصيد 7 نقاط، وجاء منتخب ليبيا في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، بينما تذيلت أنجولا ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط.

وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم موافقة من الجهات الأمنية بحضور 5 آلاف مشجع لمباراة مصر والجابون.

ويستضيف استاد الجيش ببرج العرب، المباراة المقررة في الثالثة عصر يوم الثلاثاء المقبل بالتوقيت المحلي، ضمن الجولة الأخيرة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم (قطر 2022).

وتذاع المباراة على قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات منتخب في تصفيات كأس العالم.

ومن المقرر أن تتمكن الجماهير من حجز التذاكر عن طريق شركة تذكرتي وتم تحديد التذاكر على النحو التالي:

- المقصورة الأمامية: 300 جنيه.- الدرجة الأولى: 100 جنيه.- الدرجة الموحدة: 50 جنيها.

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