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وكيل «صحة الشرقية» يتابع تطعيمات كورونا وسط إقبال من المواطنين (صور)

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وكيل «صحة الشرقية» يتابع تطعيمات كورونا وسط إقبال من المواطنين (صور) وكيل «صحة الشرقية» يتابع تطعيمات كورونا وسط إقبال من المواطنين (صور)

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تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، سير العمل داخل المراكز الطبية القائمة على تطعيم المواطنين المقيمين والمسافرين للخارج بلقاح المستجد كوفيد ١٩، والذين توافدوا من مختلف أنحاء المحافظة والمحافظات الأخرى،وذلك في إطار خطة الدولة الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد وكيل وزارة الصحة على سرعة إنهاء إجراءات تسجيل بيانات المواطنين، وعمل الموافقة المستنيرة، والتسجيل الالكتروني، والتطعيم واستخراج الكارت الخاص بالتطعيم، وكذلك استخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم للراغبين في استخراجها.

وأكد وكيل الوزارة على أهمية تطعيم جميع المواطنين حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، مناشدا أولياء الأمور، وطلاب وطالبات الجامعة، وكبار السن، وجميع المواطنين بسرعة التوجه لمراكز التطعيم المنتشرة بمختلف أنحاء المحافظة لتلقي لقاح كورونا حفاظاً على صحة جميع أفراد الأسرة والأطفال.

وأوضح مسعود أنه يتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ ٢٥٠ جنيها للمصريين، و٢٥ دولارا لغير المصريين، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

وأضاف أن مراكز استخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا بمحافظة الشرقية، ومراكز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالمحافظة تعمل جميع أيام الأسبوع بما فيها أيام الجمع والعطلات الرسمية من الساعة ٩ص حتى ٩م، لخدمة المواطنين بمحافظة الشرقية.

المصرى اليوم

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