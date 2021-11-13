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تكريم رئيس جامعة الأقصر في مهرجان الشعر العربي

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تكريم رئيس جامعة الأقصر في مهرجان الشعر العربي تكريم رئيس جامعة الأقصر في مهرجان الشعر العربي

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يُكرم مهرجان الأقصر للشعر العربي، والذي ينظمه بيت الشعر بالأقصر، رئيس جامعة الأقصر، خلال تنتظم فعاليات دورته السادسة في الفترة من 15 وحتى 18 من شهر نوفمبر الجاري، الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، باعتباره شخصية العام الثقافية في الأقصر.

وقال الشاعر حسين القباحي، مدير بيت الشعر بالأقصر، إن تكريم رئيس جامعة الأقصر يأتي تقديرا لجهوده المخلصة في خدمة كافة أطياف المجتمع الأقصري وفي شتى المجالات، خاصة المجال الثقافي، بجانب تفاعله الدائم مع ما يقام من أنشطة داخل بيت الشعر بالأقصر، وكافة المؤسسات والهيئات المعنية بالثقافة والفنون بالمحافظة.

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