صاحب الابتسامة الدائمة .. أول ظهور للفنان لطفى لبيب بعد شائعة اعتزاله (صور)

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كرمت الأكاديمية المسيحية للإعلام التابعة لكلية اللاهوت الإنجيلية الفنان القدير لطفي لبيب في «حفل تخرّج الدفعة الأولى لبرنامج ماجستير الإعلام والقيادة»، بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان التابعة للمركز الكاثوليكي للسينما أمس.

لطفي لبيب

وقال الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما: سعدنا بحضور وتكريم الفنان القدير لطفى لبيب الرائع والمبدع وصاحب الابتسامة الدائمة، خلال حفل تكريمه من الأكاديمية المسيحية للإعلام التابعة لكلية اللاهوت الإنجيلية.

لطفي لبيب

وتابع «دانيال» متحدثا عن الفنان القدير لطفى لبيب: «نطلب له من الله الطبيب الشافي أن يمنحه الصحة والعافية، حتى يعود مرةً أخرى ويمتعنا بأعماله الفنية الراقية».

لطفي لبيب

كان الفنان القدير لطفي لبيب، قد نفى مؤخرا اعتزاله العمل الفني بعد تصريحاته بانه لم يعد قادرا على العمل والتي فهمها البعض بانها قرار اعتزال.

وقال في تصريحات سابقة «مفيش ممثل بيعتزل في الدنيا.. إنما فيه ممثل حسب ظروفه الصحية قادر يمثل أم لا.. وعادي أصبت بجلطة وظروفي الصحية متخلينيش أقدر أمثل 20 ساعة».

وتحدث «لبيب»، إلى برنامج «مساء dmc» قائلا: «أنا كنت بشتغل 20 ساعة في اليوم ودلوقتي مبقدرش اشتغل.. بشتغل لو جالي شغل ومخرج يتفهم يراعي ظروفي الصحية.. وبحب الناس وجمهوري.. كلمة اعتزال لا أعنيها بالمعنى المطلق وخرجت مني كده».

وتابع متحدثا عن حالته الصحية: «أنا كويس وبعمل علاج طبيعي.. وبيحصل تحسن بس معدتش زي زمان».