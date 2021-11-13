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ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما مواد مخدرة في الإسماعيلية

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ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما مواد مخدرة في الإسماعيلية ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما مواد مخدرة في الإسماعيلية

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزة عنصرين من العناصر الإجرامية بالإسماعيلية بقصد الإتجار.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية وقطاع الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية تخصصا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما، متخذان من مركز شرطة أبوصوير وقسم شرطة ثان الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحدهما حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية، وبحوزته 5 طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول.

كما أمكن ضبط المتهم الآخر حال إستقلاله مركبة «توك توك» بدون لوحات بالإسماعيلية، وبحوزته كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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