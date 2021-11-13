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مسجل خطر يُنهي حياة طالب ويطلب فدية مالية مدعيًا اختطافه في الإسماعيلية

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مسجل خطر يُنهي حياة طالب ويطلب فدية مالية مدعيًا اختطافه في الإسماعيلية مسجل خطر يُنهي حياة طالب ويطلب فدية مالية مدعيًا اختطافه في الإسماعيلية

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كشفت أجهزة الأمن، اليوم السبت، ملابسات اختفاء طالب في الإسماعيلية تبين من التحريات أن مسجلا خطر تخلص منه لوجود خلافات بينهما، وطلب من أسرته فدية مالية نظير إعادته مدعيًا اختطافه،. ألقي القبض على المتهم واعترف بارتكاب الجريمة.

تلقى مركز شرطة التل الكبير بمديرية أمن الإسماعيلية بلاغًا من مزارع مقيم بدائرة المركز بغياب نجله «طالب» 15 سنة، عقب خروجه من المنزل، وورود اتصال من هاتف نجله المتغيب من شخص مجهول على هاتف عمه «مزارع» مقيم بذات الناحية، طلب خلاله المتصل مبلغا ماليا نظير عودة نجله.

كما ورد اتصال على هاتف خال المتغيب «سائق» مقيم بدائرة مركز شرطة القصاصين، طلب خلاله المتصل مبلغا ماليا نظير إعادة المتغيب.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة القصاصين، له معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليه في 4 قضايا متنوعة، والذي تربطه علاقة معرفة بالمجني عليه.

بتقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بعقده العزم على التخلص من المجني عليه لوجود خلافات بينهما، وأنه اصطحب المجني عليه بالتروسيكل الخاص به إلى أرض زراعية بدائرة المركز بحجة قضاء بعض الاحتياجات، وتعدى عليه مما أدى إلى وفاته.

وأرشد المتهم عن الجثة وقدم الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه والذي كان يستخدمه في التفاوض، وكذلك التروسيكل المستخدم في الواقعة.

المصرى اليوم

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