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سر سقوط الثلوج على الصعيد.. هيئة الأرصاد تكشف السبب ورسالة هامة للمصريين: شيلوا الصيفى من النهاردة

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