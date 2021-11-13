إيقاف أعمال بناء مخالف على أرض زراعية بالزينية شمال الأقصر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد المستشار مصطفى الهم، محافظ الأقصر، على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الدائم وضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء وإزالتها في المهد، وتكثيف المتابعات الميدانية الدورية لعدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

أثناء قيام العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية بالمرور على القرى لتفقد الحالة، تلاحظ بعض المواطنين بالشروع في البناء فتم إيقافهم، لحين فحص موقفهم القانونى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية.

وكلف الهوارى، رئيس قرية المدامود قبلي ومدير المركز التكنولوجي بفحص التراخيص والعرض على رئيس المدينة قبل أي أعمال.