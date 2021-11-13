ضبط 1250 كيلو زيت مجهول المصدر على سيارة نصف نقل في الشرقية

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية، والمصانع والمخابز ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة، وتطبيق القانون على المخالفين.

وترأس محمد الألفي مدير إدارة تموين ههيا، حملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة المركز، وقد تمكنت الحملة أثناء مرورها على طريق ههيا أبوكبير من ضبط سيارة نصف نقل قادمة من ديرب نجم متجهة إلى قرية السكاكرة، محملة بعدد 50 كرتونة زيت نخيل مجهول المصدر، تحتوي كل كرتونة على كمية مقدارها 25 كيلو جرام، بإجمالي كمية مقدارها 1250 كيلو جرام مايعادل طن وربع، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1279 لسنة 2021 جنح ههيا، وتم التحفظ على المضبوطات على ذمة المحضر بعد أخذ الإقرارات اللازمة بذلك .

كما تمكنت الحملة بالإشتراك مع الطب البيطري، من ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية في ثلاثة محلات جزارة كائنة بقري المهدية وكفر دبوس والمحمودية، وتحرر عن ذلك المحاضر أرقام «11280 و11281 و11282» لسنة 2021 جنح ههيا، وتم التحفظ على 11 كيلوجرام لحوم على ذمة المحاضر المذكورة.