«مياه الإسكندرية» تتابع توصيل الخدمة للأسر الأكثر احتياجًا في قرية عرابي

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نظمت ادارة التوعية والمشاركة المجتعمية بشركة مياه الشرب بالاسكندرية، زيارة ميدانية لقرية عرابي؛ لمتابعة عملية توصيل المياه لعدد من الأسر رقيقة الحال بالقرية، بالتعاون مع نادى روتارى الاسكندرية سان ستيفانو.

وأشار مهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الاسكندرية، أن إدارة المشاركة المجتمعية قامت بعمل الأبحاث لهذه الأسر للتأكد من إستحقاقها، بناءاً على بروتوكول التعاون بين شركة مياه الشرب بالإسكندرية ونادي روتاري الإسكندرية.

وأوضح أن ذلك يأتى في اطار خطة إدارة المشاركة المجتمعية غرب وجنوب الاسكندرية، وحرص الشركة على التعاون مع المجتمع المدني؛ لخدمة الأسر الأشد إحتياجاً بمحافظة الاسكندرية، وتوجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.