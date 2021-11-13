أخبار عاجلة

قريبا.. خدمة حجز تقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني -
ربط استحقاق الضمان الاجتماعي بالحصول على التطعيمات والفحوص السنوية -
احتجاجات على تبرئة ريتنهاوس -
الشباب والفيصلي "سلبية" النتيجة والمستوى.. طارت الصدارة -
الجيش اليمني ينتزع مثلث العدين الاستراتيجي من الحوثيين في الحديدة -
"تعليم الطائف" يُطلق حملة "طفولة آمنة في ظل إعلام هادف" -
مدبولي يشهد حفل افتتاح قاعة الموسيقى بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية (بث مباشر) -
مران الزمالك.. كارتيرون يُرتب لمعسكر مواجهة البنك الأهلي -
هوكي الزمالك يحصل على تطعيم الملاريا استعدادًا لبطولة أفريقيا للأندية -
مران الزمالك.. سيسيه يواصل التأهيل وبرنامج خاص لـ الونش وعبدالغني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

اهلى٢٠٠٧ يبحث عن انتصار جديد أمام فاركو

Print
اهلى٢٠٠٧ يبحث عن انتصار جديد أمام فاركو اهلى٢٠٠٧ يبحث عن انتصار جديد أمام فاركو

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٧ يحل ضيفًا على نظيره فاركو اليوم السبت، في المباراة التي تجمع بين الفريقين بالإسكندرية، ضمن الجولة السادسة من بطولة الجمهورية.
«أهلي ٢٠٠٧» يدخل مباراة اليوم وهو يسعى لمواصلة انطلاقته المميزة في البطولة، التي شهدت تحقيقه الفوز في أول ٥ مباريات بالعلامة الكاملة، وذلك لكي يواصل سيطرته على صدارة الترتيب، ويظل المنافس الأبرز على لقب البطولة.
ونجح «أهلي ٢٠٠٧» في الفوز على الإسماعيلي خلال لقاء الجولة السابقة بهدفين دون رد، سجلهما محمد عبدالفتاح «تاحا»، وأحمد الشيخ.

وجمع «أهلي ٢٠٠٧» حتى الآن ١٥ نقطة من ٥ مباريات، بعدما فاز على كل من الشرقية للدخان بسبعة أهداف دون رد، وعلى غزل المحلة بستة أهداف دون رد، وعلى إنبي ٣- ١، وعلى المقاولون ٤- ٣، وعلى الإسماعيلي ٢- صفر، مسجلًا ٢٢ هدفًا، مقابل ٤ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٧ بالأهلي أسامة زكي مديراً فنياً وسعيد صبحي مدرباً مساعداً ومحمود عبدالله مدرباً لحراس المرمى وصابر سنادة إداري الفريق وحسن عبدالمطلب طبيب الفريق ومحمد نحلة مخطط الأحمال والإعداد البدني وناجح أبوزهرة إخصائي التدليك

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس «الإسكندرية السينمائي» يتضامن مع هاني شاكر: «الجرائم نتيجة عشوائية الفن»

رئيس «الإسكندرية السينمائي» يتضامن مع هاني شاكر: «الجرائم نتيجة عشوائية الفن»

الترهوني ينتظم في مران الإسماعيلي

الترهوني ينتظم في مران الإسماعيلي

بلينكن: أمريكا لديها قلق عميق بشأن استقرار مالي

بلينكن: أمريكا لديها قلق عميق بشأن استقرار مالي

الجيزة : رفع حالة الطوارئ وانقطاع الكهرباء في مناطق محدودة

الجيزة : رفع حالة الطوارئ وانقطاع الكهرباء في مناطق محدودة