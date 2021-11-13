اهلى٢٠٠٧ يبحث عن انتصار جديد أمام فاركو

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فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٧ يحل ضيفًا على نظيره فاركو اليوم السبت، في المباراة التي تجمع بين الفريقين بالإسكندرية، ضمن الجولة السادسة من بطولة الجمهورية.

«أهلي ٢٠٠٧» يدخل مباراة اليوم وهو يسعى لمواصلة انطلاقته المميزة في البطولة، التي شهدت تحقيقه الفوز في أول ٥ مباريات بالعلامة الكاملة، وذلك لكي يواصل سيطرته على صدارة الترتيب، ويظل المنافس الأبرز على لقب البطولة.

ونجح «أهلي ٢٠٠٧» في الفوز على الإسماعيلي خلال لقاء الجولة السابقة بهدفين دون رد، سجلهما محمد عبدالفتاح «تاحا»، وأحمد الشيخ.

وجمع «أهلي ٢٠٠٧» حتى الآن ١٥ نقطة من ٥ مباريات، بعدما فاز على كل من الشرقية للدخان بسبعة أهداف دون رد، وعلى غزل المحلة بستة أهداف دون رد، وعلى إنبي ٣- ١، وعلى المقاولون ٤- ٣، وعلى الإسماعيلي ٢- صفر، مسجلًا ٢٢ هدفًا، مقابل ٤ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٧ بالأهلي أسامة زكي مديراً فنياً وسعيد صبحي مدرباً مساعداً ومحمود عبدالله مدرباً لحراس المرمى وصابر سنادة إداري الفريق وحسن عبدالمطلب طبيب الفريق ومحمد نحلة مخطط الأحمال والإعداد البدني وناجح أبوزهرة إخصائي التدليك