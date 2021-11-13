رغم التقلبات الجوية.. إقبال سياحي متزايد لرحلات اليوم الواحد على معابد الكرنك

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بالرغم من التحذيرات من هيئة الارصاد بالتقلبات الجوية واحتمالية سقوط امطار رعدية على مدن جنوب الصعيد، شهدت مدينة الأقصر، اليوم، وصول عدد كبير من الحافلات السياحية، التي تقل عدد كبير من السياح، قادمة من مدينتي سفاجا والغردقة، عبر رحلات «اليوم الواحد»، بإعداد زادت عن ٧ آلاف سائح.

واستمرت المدينة بمناطقها الأثرية، في استقبال زائريها من جنسيات مختلفة، من البرازيل وأمريكا وألمانيا وفرنسا وبيلاروسيا وأوكرانيا وروسيا، وإسبانيا، بجانب الرحلات المباشرة من مطارات نيويورك ومدريد وبوخارست وفرنسا وبريطانيا .

وأعرب السياح، عن شدة إعجابهم بما شاهدوه من عظمة الحضارة المصرية العريقة، والهندسة والفلك في المعابد الشاهقة وعظمة الألوان والنقوش التي تحتفظ بها الاعمدة والمقابر الفرعونية بوادى الملوك والملكات، ودقة تطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية في الفنادق والمواقع الأثرية والمتاحف، والحرص على التقاط الصور التذكارية داخل المناطق الاثرية، وتشييرها على مواقع التواصل الاجتماعي ..