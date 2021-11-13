جلسة تفاعلية بمراكز شباب الشرقية حول ظاهرة زواج الأطفال

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نظمت أندية السكان التابعة للإدارة العامة للشباب، بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية، بإشراف الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل الوزارة، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، جلسه تفاعلية بعنوان «زواج الأطفال»، ضمن خطة نشاط أندية السكان بالإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، وذلك بمركز شباب الزاوية الحمراء التابع لإدارة شباب فاقوس، وبمشاركة 44 شاب وفتاة من أعضاء مركز الشباب.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه خلال الجلسة التفاعلية تم التحدث عن ظاهرة زواج الأطفال وأسبابها والنتائج المترتبه عليها، ودور الدولة والقانون والمجتمع والأسرة للتصدي لها، وذلك بهدف تصحيح بعض الأفكار والمفاهيم المغلوطة المتعلقة بالجوانب الطبية للحياة الأسرية، ورفع الوعى بقضايا السكان والصحة الإنجابية.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الإهتمام بالشباب بإعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن، والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع ،وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية، وندوات تثقيفية للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية.