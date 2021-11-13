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قال النائب هشام الجاهل عضو مجلس النواب، إن استضافة الدولة المصرية الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغيير المناخ عام 2022 بشرم الشيخ، بمثابة اعتراف دولي بما حققته مصر في مجالات التنمية والحفاظ على البيئي.

وأشار الجاهل خلال البيان الصادر له، إلى أن إعلان هذا القرار بمثابة فصل جديد تخوضه الدولة المصرية بجمهوريتها الجديدة لتوحيد الجهود العالمية لمواجهة التحديات المشتركة، بالإضافة إلى أنها ثمة مُستحقة تحصل عليها من المجتمع الدولي تتويجًا لجهودها الحثيثة في مجال مواجهة تغير المناخ والحفاظ على البيئة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن اختيار مدينة شرم الشيخ الساحرة لاستقبال مؤتمر تغير المناخ العام القادم، فكرة جيدة للغاية، حيث أنها فرصة لتبادل الأفكار وطرح الرؤى والعمل الجاد والتعاون المثمر للوصول لقرارات عادلة ومتوازنة وشاملة نحو الاسراع في اتخاذ خطوات ومبادارات من شأنها المساهمة في مواجهة آثار التغيرات المناخية وتحقيق الهدف المنشود للوصول إلى إرتفاع في درجة حرارة الأرض لا يزيد عن درجة ونصف مئوية.