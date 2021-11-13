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تسمح باستيراد الكافيار والمأكولات البحرية الأوكرانية بهذا الموعد

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السعودية تسمح باستيراد الكافيار والمأكولات البحرية الأوكرانية بهذا الموعد تسمح باستيراد الكافيار والمأكولات البحرية الأوكرانية بهذا الموعد
العهدة على دائرة الأغذية في "كييف".. ورئيسها: مزيد من الفرص للمصدّرين

السعودية تسمح باستيراد الكافيار والمأكولات البحرية الأوكرانية بهذا الموعد

تبدأ في فتح أبوابها لاستيراد المأكولات البحرية والكافيار الأسود من أوكرانيا، وذلك ابتداءً من أول ديسمبر المقبل؛ وفقاً لإعلان دائرة سلامة الأغذية وحماية المستهلك الأوكرانية.

وأشارت الإدارة إلى أن الأطراف المختصة في البلدين اتفقتا على نموذج شهادة لتسليم صادرات منتجات الحيوانات المائية (الكافيار، المحار.. إلخ)، منشؤها أوكرانيا، وقالت إن نموذج الشهادة سيدخل حيز التنفيذ في الأول من ديسمبر 2021.

ووفقاً لرئيس دائرة سلامة الأغذية وحماية المستهلك، فلاديسلافا ماجالتسكا؛ فإن سوق المملكة العربية السعودية مهم للغاية بالنسبة لأوكرانيا، كل عام، سيحصل المصدّرون الأوكرانيون على مزيدٍ من الفرص في سوق المملكة الضخم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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