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سوء حالة الطقس غدًا.. تعطيل الدراسة فى 6 محافظات حتى الآن (خريطة الأمطار)
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 08:28 صباحاً
محافظ شمال سيناء يناشد المواطنين بالحصول على لقاح كورونا
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 08:28 صباحاً
تعقيم وتطهير المساجد في شمال سيناء استعدادًا لصلاة الجمعة
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 08:28 صباحاً
شمال سيناء تتعرض لهطول أمطار غزيرة
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 08:28 صباحاً
يعاد فتحه الأحد المقبل.. إغلاق معبر رفح البري بشمال سيناء للعطلة الأسبوعية
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 08:28 صباحاً
رسميا.. تغيير موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 08:28 صباحاً
أحمد الطيب: تونس الأسهل لمنتخب مصر في المباراة الفاصلة
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 08:12 صباحاً
غطاسون يرصدون زوجين من «عروس البحر» المهددة بالإنقراض بشعاب البحر الأحمر (صور)
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 08:12 صباحاً
الأمطار تسود على محافظات مصر .. حالة الطقس اليوم الجمعة إلى الأربعاء 24 نوفمبر
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 07:55 صباحاً
مشاهدة الزمالك والإسماعيلي اليوم مباشر الآن في الدوري والتشكيل (لحظة بلحظة)
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 07:55 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
المنيا خارج حزام الأمطار.. برودة خفيفة وشمس ساطعة على عروس الصعيد
فيديو
فيديو اليوم السابع
السبت 13 نوفمبر 2021 12:27 مساءً
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