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رامى عياش.. يتصدر تريند «تويتر» بعد حلقة «أبلة فاهيتا»

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رامى عياش.. يتصدر تريند «تويتر» بعد حلقة «أبلة فاهيتا» رامى عياش.. يتصدر تريند «تويتر» بعد حلقة «أبلة فاهيتا»

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تصدر البوب ستار رامى عياش تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر في بعد ظهوره لأول مرة في برنامج ابلة فاهيتا، التي وصفته بالصوت الجبار وفخر الصناعة اللبنانية.

كما أكدت أنه أكثر مطرب لبناني يحيى حفلات في مصر.. وقد شهدت الحلقة التي اذيعت على جزأين العديد من المواقف الطريفة بين الدمية أبلة فاهيتا وبين عياش واستعرض مواهبه المختلفة وأجاب على العديد من الأسئلة الطريفة، والصعبة عن حياته المهنية والشخصية، وتحدث عن بدايته الفنية مع برنامج ستوديو الفن ثم حضوره إلى مصر في عمر ال18 عاما وتقديمه للعديد من الحفلات.

كما تحدث عن الدويتوهات الغنائية التي قدمها واغنية سكاكر السكر.. وأشار رامى انه كان صاحب فكرة مشاركة الفنانة فيفى عبده معه وعرضها على المنتج الكبير محسن جابر والمنتج محمد جابر واللذين وافقا وقدما كل الدعم لنجاح الأغنية.

كمآ قام رامى بتقديم اغنية الناس الرايقة باللغة الانجليزية، كما تحدث رامى عن تجاربه في التمثيل في مجال السينما وأيضا الدراما والتليفزيونية.

واخيرا تحدث رامى عن علاقته بزوجته داليدا عياش مصممة الازياء ومدى ارتباطهما وتفاهمهما وخاصة مع دعم جمعية«عياش الطفولة» التي يترأسها رامى وهي جمعية خيرية تدعم وتساند الأطفال في لبنان على امل ان تعمل الأيام القادمة مستقبل أفضل للأجيال الواعدة.

المصرى اليوم

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