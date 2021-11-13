ضبط سيدة استولت على 6 ملايين جنيه بزعم توظيفها في تجارة الملابس بالبحيرة

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم السبت، من ضبط إحدى السيدات بالبحيرة، لاستيلائها على أموال عدد من المواطنين بزعم توظيفها لهم في تجارة وتصنيع الملابس الجاهزة والمفروشات.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بلاغًا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة إدكو بالبحيرة، و6 أشخاص آخرين، بقيام إحدى السيدات بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة وتصنيع الملابس الجاهزة والمفروشات، مقابل أرباح شهرية، إلا أنها توقفت عن سداد الأرباح وامتنعت عن رد أصول المبالغ إليهم.

بإجراءات التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها سيدة، مقيمة بدائرة مركز شرطة إدكو بالبحيرة، وقيامها بممارسة نشاط إجرامي، مما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية قدرها 6 ملايين جنيه من الشاكين.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، تمكنت قوة أمنية من ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة.