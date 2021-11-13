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تمكنت مباحث المصنفات من ضبط شبكة بث فضائى بدون ترخيص تستخدم في فك شفرات القنوات الفضائية وبيع الخدمة للجمهور نظير مبالغ مالية بكفر الشيخ.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام أحد الأشخاص بإنشاء شبكة بث فضائى تستخدم من خلال الإنترنت لكسر شفرة القنوات المشفرة وبيع الخدمة للجمهور بمحافظة كفر الشيخ من خلال الأفرع التابعة للشبكة نظير مبالغ مالية دون تصريح من الجهات المختصة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المقر الرئيسى للشبكة والأفرع المختلفة التابعة له بنطاق مراكز مطوبس ودسوق وقلين بمحافظة كفر الشيخ، وأمكن ضبط المتهمين القائمين على إدارة الشبكة وفروعها وهم 3 أشخاص مالك الشبكة وشريكين لأحدهما معلومات جنائية.

وبتفتيش المقر الرئيسى وفروع الشبكة تم ضبط 295 من أجهزة إستقبال الإشارة وفك الشفرة والمستلزمات والأدوات والعدد المستخدمة لبث خدمات الإنترنت وبعض القنوات المشفرة فضائياً.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقروا بإرتكابهم الواقعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.