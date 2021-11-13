إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بكفر الشيخ

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أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث انقلاب سياره ملاكي بطريق الحصفة بالرياض، وتم نقل المصابين ،لمستشفى كفر الشيخ العام لعلاجهم.

وكانت غرفة عمليات صحة كفر الشيخ قد تلقت إشارة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الحصفة بالرياض، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي العلاج اللازم.

وتبين من التقرير الطبي إصابة كلا م م.ا.م ،19سنه، بسحجات وكدمات بالظهر والبطن، م.ع.ه.،20سنة، بجرح قطعي بالرأس وكدمات وسحجات متفرقه، م.م.م.،18 سنة، باشتباه نزيف بالبطن وسحجات وكدمات بالجسم، س.ف.ج.19سنة،باشتباه كسر بالقدم اليمنى، ك.ا.ع.ع. 18سنة،بفقدان كامل للوعى واشتباه نزيف بالمخ، وتلقوا الإسعافات اللازمة بالمستشفى.