أخبار عاجلة

سوء حالة الطقس غدًا.. تعطيل الدراسة فى 6 محافظات حتى الآن (خريطة الأمطار) -
محافظ شمال سيناء يناشد المواطنين بالحصول على لقاح كورونا -
تعقيم وتطهير المساجد في شمال سيناء استعدادًا لصلاة الجمعة -
شمال سيناء تتعرض لهطول أمطار غزيرة -
يعاد فتحه الأحد المقبل.. إغلاق معبر رفح البري بشمال سيناء للعطلة الأسبوعية -
رسميا.. تغيير موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري -
أحمد الطيب: تونس الأسهل لمنتخب مصر في المباراة الفاصلة -
غطاسون يرصدون زوجين من «عروس البحر» المهددة بالإنقراض بشعاب البحر الأحمر (صور) -
الأمطار تسود على محافظات مصر .. حالة الطقس اليوم الجمعة إلى الأربعاء 24 نوفمبر -
مشاهدة الزمالك والإسماعيلي اليوم مباشر الآن في الدوري والتشكيل (لحظة بلحظة) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بكفر الشيخ

Print
إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بكفر الشيخ إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بكفر الشيخ

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث انقلاب سياره ملاكي بطريق الحصفة بالرياض، وتم نقل المصابين ،لمستشفى كفر الشيخ العام لعلاجهم.

وكانت غرفة عمليات صحة كفر الشيخ قد تلقت إشارة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الحصفة بالرياض، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي العلاج اللازم.

وتبين من التقرير الطبي إصابة كلا م م.ا.م ،19سنه، بسحجات وكدمات بالظهر والبطن، م.ع.ه.،20سنة، بجرح قطعي بالرأس وكدمات وسحجات متفرقه، م.م.م.،18 سنة، باشتباه نزيف بالبطن وسحجات وكدمات بالجسم، س.ف.ج.19سنة،باشتباه كسر بالقدم اليمنى، ك.ا.ع.ع. 18سنة،بفقدان كامل للوعى واشتباه نزيف بالمخ، وتلقوا الإسعافات اللازمة بالمستشفى.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سوء حالة الطقس غدًا.. تعطيل الدراسة فى 6 محافظات حتى الآن (خريطة الأمطار)

سوء حالة الطقس غدًا.. تعطيل الدراسة فى 6 محافظات حتى الآن (خريطة الأمطار)

محافظ شمال سيناء يناشد المواطنين بالحصول على لقاح كورونا

محافظ شمال سيناء يناشد المواطنين بالحصول على لقاح كورونا

تعقيم وتطهير المساجد في شمال سيناء استعدادًا لصلاة الجمعة

تعقيم وتطهير المساجد في شمال سيناء استعدادًا لصلاة الجمعة

شمال سيناء تتعرض لهطول أمطار غزيرة

شمال سيناء تتعرض لهطول أمطار غزيرة